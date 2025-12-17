Lezione di guida della Polizia diventa intervento: soccorsa donna incinta

Una donna in divisa in soccorso di un'altra donna, in dolce attesa, colta da malore mentre si trova per strada. E una lezione pratica di scuola guida per allievi agenti di Polizia in formazione alla Polgai che si tramuta in un intervento di soccorso da 113 in piena regola. Un episodio che non è passato inosservato ieri mattina a chi si trovava a passare nei pressi del Parco Caduti di Nassyria, tra via Milano e via Pascoli, a due passi da Fiumicello.

La vettura con la livrea bianca e azzurra della Polizia di Stato, impiegata per formare alla guida operativa i frequentatori della scuola di Polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa (Polgai) che ha sede a Brescia, stava transitando in via Trivellini, attorno alle 11 quando tutto è accaduto. Quanti si trovavano a bordo della vettura – l'allievo agente in procinto di prendere la patente ministeriale, l'istruttore e una funzionaria della Polgai, il commissario capo Martina Rinaldi – hanno subito notato una situazione allarmante.

La vicenda

Una giovane donna, infatti, si era appena sentita male e appariva visibilmente agitata, mentre il marito che era con lei tentava di sostenerla e confortarla. Subito il personale della Polizia si è fermato a prestare aiuto e in particolare, quando è stato chiaro che la donna era in dolce attesa, a fare la differenza è stata la sensibilità della funzionaria, abile nel tranquillizzare la giovane sino all'arrivo dell'ambulanza della Croce Bianca che l'ha poi condotta al Civile e affidata alle cure dei medici.

L'episodio, che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di quanti si trovavano al parco, è stato decisamente un «battesimo» operativo insolito per l'allievo della Polgai, e un esempio quanto mai reale di come possa essere applicato in concreto nella quotidianità il motto che la Polizia di Stato ha scelto come proprio e di certo tante volte ribadito ai corsi della Polgai: «Esserci sempre».