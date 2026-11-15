Brescia, aggredisce due controllori sul bus: arrestato un 30enne

L'uomo era senza biglietto e avrebbe utilizzato documenti intestati a un'altra persona. Ha spinto un controllore contro la porta e fatto cadere una collega. Avviata la procedura per la revoca dell'asilo politico e l'espulsione

Simone Bracchi Giornalista 15 novembre 2026 1 ' di lettura

Un intervento della Polizia - Foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aggressionecontrollore aggreditoautobusBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...