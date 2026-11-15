Brescia, aggredisce due controllori sul bus: arrestato un 30enne

Ha aggredito due controllori di un autobus di linea dopo essere stato trovato senza biglietto. È successo nei giorni scorsi in via Cadorna, a Brescia. Un uomo di 30 anni, straniero e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di lesioni. L'intervento è scattato dopo la chiamata al 112 da parte dell'autista del mezzo, che aveva fermato l'autobus per chiedere aiuto. Secondo quanto ricostruito, il passeggero, sprovvisto di biglietto, aveva mostrato una tessera sanitaria intestata a un'altra persona e la fotografia di una carta d'identità. Quando i due controllori, un uomo e una donna, lo hanno informato dell'arrivo delle forze dell'ordine, li ha minacciati e aggrediti.
Violenza
Il 30enne avrebbe spinto violentemente il controllore contro la porta dell'autobus, facendogli sbattere la testa. Subito dopo avrebbe afferrato per il bavero la collega, strattonandola fino a farla cadere a terra nel tentativo di scappare. Sono stati alcuni passeggeri a bloccarlo, mentre l'autista contattava il 112. Quando gli agenti della Volante sono arrivati, l'uomo era ancora agitato e stava inveendo contro i due controllori. I poliziotti lo hanno bloccato e accompagnato in Questura, dove è stato arrestato al termine degli accertamenti.
In ospedale
I due dipendenti del trasporto pubblico, che lamentavano dolori in diverse parti del corpo, sono stati accompagnati in ambulanza in ospedale. Non hanno riportato gravi conseguenze.
Il 30enne, residente in città e titolare dello status di asilo politico, è stato anche raggiunto da un provvedimento sul fronte dell'immigrazione. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha sollecitato la Commissione territoriale competente ad avviare la procedura per la revoca della protezione. Un passaggio necessario per procedere con l'espulsione..