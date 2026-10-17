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Brescia, rifiuta di consegnare denaro e viene accoltellato: due arresti

L'aggressione nel parco Caduti di Nassiriya, vicino a via Trivellini. La vittima è stata ferita al volto, al braccio e alla schiena. Per i due fermati dalla Polizia disposta anche la revoca del permesso di soggiorno
Un'auto della Polizia
Un'auto della Polizia

Hanno avvicinato un giovane connazionale in un parco cittadino, pretendendo che consegnasse loro del denaro. Di fronte al suo rifiuto, lo hanno aggredito e accoltellato al volto, al braccio e alla schiena. Due cittadini indiani di 35 e 32 anni sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia con le accuse di estorsione e lesioni personali aggravate. Per entrambi è sono stati disposti la revoca del permesso di soggiorno e l'allontanamento dall'Italia una volta scarcerati.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi all'interno del parco Caduti di Nassiriya, nei pressi di via Trivellini, dove un 20enne è stato avvicinato dai due connazionali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero intimato al giovane di consegnare loro una somma di denaro. Al rifiuto della vittima è scattata l'aggressione: prima le percosse, poi i colpi inferti con un coltello, che hanno provocato diverse ferite da taglio. Il 20enne è stato soccorso e trasportato agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato con una prognosi iniziale di 15 giorni.

Le ricerche

Le ricerche dei responsabili sono partite immediatamente. Gli investigatori della Squadra Mobile, raccolte le prime informazioni e le descrizioni degli aggressori, sono riusciti a rintracciare i due uomini a pochi minuti dall'accaduto. Entrambi sono stati riconosciuti dalla vittima e da alcuni testimoni presenti al momento dell'aggressione. Un contributo alle indagini è arrivato anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, che hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di riprendere i due mentre si allontanavano dal luogo dell'aggressione.

Il 35enne, incensurato, e il 32enne, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti (in particolare per reati contro la persona), sono stati arrestati in flagranza per estorsione e lesioni personali aggravate e messi a disposizione della Procura della Repubblica. Entrambi erano regolarmente presenti sul territorio nazionale.

«La rapidità dell'intervento e la capacità investigativa della Squadra Mobile hanno consentito di individuare e fermare in tempi estremamente rapidi due soggetti che, poco prima, avevano aggredito e accoltellato un connazionale», ha sottolineato il questore Paolo Sartori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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