Breno, il consultorio «Giuseppe Tovini» festeggia i trent’anni di attività

Trent’anni di ascolto, di sostegno, di presenza e di servizi alle famiglie della Vallecamonica. Il consultorio familiare Giuseppe Tovini di Breno taglia il traguardo dei tre decenni di attività e sabato lo celebra con una giornata di riflessione e di festa tra la sede di via Guadalupe e l’eremo di Bienno.
Nato nel 1996, il consultorio è diventato nel tempo un punto di riferimento per persone, coppie e famiglie non solo camune, offrendo servizi gratuiti di psicologia, ostetricia e ginecologia, supporto alla maternità, anche a domicilio, ed educazione alla salute. Si tratta di una struttura privata paritaria riconosciuta dalla Regione Lombardia, che opera grazie a un’équipe multiprofessionale «secondo una visione autenticamente umana e cristiana».
L’attività
La mission è sempre stata quella di aprirsi all’ascolto, accogliendo tutti, senza distinzione di nazionalità, lingua, cultura e religione, affiancando la persona nella sua globalità. «Il tempo e i numeri hanno dimostrato quanto fosse necessaria questa realtà – dichiara il presidente Faustino Testini –. In trent’anni il consultorio ha cambiato più volte veste giuridica, ma non la propria missione di accompagnare le persone nelle loro necessità, promuovendo migliori condizioni di vita e autonomia».
Per la direttrice Guglielmina Ducoli alla base del progetto ci sono «costanza, determinazione e professionalità. Oggi i bisogni sono diventati più complessi, ma resta la stessa finalità: rispondere con un approccio multiprofessionale e integrato alle esigenze della persona e della famiglia».
La giornata
La giornata di sabato si aprirà alle 10, nella sede di Breno, con l’incontro gratuito «Scuola e famiglia in dialogo con il territorio», rivolto a insegnanti, educatori e genitori. Interverranno Testini, Ducoli e Livia Cadei dell’università Cattolica (è un’iniziativa di formazione riconosciuta per i docenti). Nel pomeriggio il programma si sposta all’eremo di Bienno dove, dalle 15, dopo i saluti istituzionali, interverranno Oliviero Franzoni, che ripercorrerà la storia del consultorio, Guglielmina Ducoli e Domenico Simeone, docente della Cattolica, che approfondirà il ruolo dei consultori familiari al servizio della persona.
La giornata sarà accompagnata dagli interventi musicali della violinista Laura Azzarini e dalle letture di Eleonora Martinelli. Alle 18.30, la Messa con don Paolo Ravarini e alle 19.30 una cena, sempre all’Eremo.