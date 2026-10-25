Break Moto Club di Lonato, ad Halloween si sogna una nuova sede

Halloween arriva in moto. E a Centenaro porta con sé un museo che cerca una casa nuova e più grande. Sabato 31 ottobre il Break Moto Club riunirà soci e familiari per una festa tra supereroi e motori, a sostegno delle attività sociali e dei doni per i bambini degli ospedali bresciani.
Dietro l’appuntamento c’è il progetto del presidente Gianluigi Bregoli: dare spazio a una collezione che oggi conta circa sessanta moto, destinata a crescere, e farne un museo vero, dove accogliere anche bambini e ragazzi con disabilità insieme alle associazioni.
I mezzi
Nella sede di via Tellaroli le due ruote si prendono il pavimento e i piani alti. I motorini stanno sopra i banchi da lavoro, le grosse cilindrate si stringono l’una all’altra; sotto le mensole spuntano serbatoi colorati, carene, ricambi. Fotografie e attrezzi completano l’ambiente.
Per passare bisogna farsi strada fra manubri e selle: i mezzi vanno dagli anni Cinquanta a oggi e ogni angolo custodisce qualcosa da sistemare, conservare o raccontare. «L’idea è quella di insegnare a ridare vita alla roba», spiega Bregoli. Qui i lavori sui mezzi diventano corsi di meccanica per i soci: la collezione cresce dentro un’officina che continua a lavorare. Lui indica una moto, poi ne ricorda un’altra, apre fotografie, torna indietro negli anni. Quarant’anni di passione non stanno in un racconto ordinato.
Passione
Davanti a una Yamaha RD 500, però, il filo è preciso: acquistata dopo la prima Vespa, è la moto che Bregoli indica come l’inizio della propria passione. L’ha restaurata l’anno scorso. Prima faceva il fabbro e quella capacità di costruire gli è rimasta nelle mani: si riconosce nelle strutture dell’officina e nelle motociclette che ha personalizzato.
Beneficenza
Il club conta 244 soci e dal 2005 collabora con ospedali e associazioni, tra visite nei reparti pediatrici, giochi e travestimenti da supereroi. Intanto si prepara Halloween: dalle 16 auto, moto e supereroi, con piccoli giri per i bambini associati se il meteo lo consentirà; dalle 20 la grigliata. Il ricavato contribuirà al progetto e all’acquisto di giochi per i reparti pediatrici del Civile e della Poliambulanza. Informazioni al 348.2510930.