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Break Moto Club di Lonato, ad Halloween si sogna una nuova sede

Le festa sarà anche l’occasione per raccogliere fondi per acquistare giocattoli per gli ospedali
Alice Scalfi
Una collezione da sessanta moto, destinata a cresce ancora
Una collezione da sessanta moto, destinata a cresce ancora

Halloween arriva in moto. E a Centenaro porta con sé un museo che cerca una casa nuova e più grande. Sabato 31 ottobre il Break Moto Club riunirà soci e familiari per una festa tra supereroi e motori, a sostegno delle attività sociali e dei doni per i bambini degli ospedali bresciani.

Dietro l’appuntamento c’è il progetto del presidente Gianluigi Bregoli: dare spazio a una collezione che oggi conta circa sessanta moto, destinata a crescere, e farne un museo vero, dove accogliere anche bambini e ragazzi con disabilità insieme alle associazioni.

I mezzi

Nella sede di via Tellaroli le due ruote si prendono il pavimento e i piani alti. I motorini stanno sopra i banchi da lavoro, le grosse cilindrate si stringono l’una all’altra; sotto le mensole spuntano serbatoi colorati, carene, ricambi. Fotografie e attrezzi completano l’ambiente.

Per passare bisogna farsi strada fra manubri e selle: i mezzi vanno dagli anni Cinquanta a oggi e ogni angolo custodisce qualcosa da sistemare, conservare o raccontare. «L’idea è quella di insegnare a ridare vita alla roba», spiega Bregoli. Qui i lavori sui mezzi diventano corsi di meccanica per i soci: la collezione cresce dentro un’officina che continua a lavorare. Lui indica una moto, poi ne ricorda un’altra, apre fotografie, torna indietro negli anni. Quarant’anni di passione non stanno in un racconto ordinato.

Passione

Davanti a una Yamaha RD 500, però, il filo è preciso: acquistata dopo la prima Vespa, è la moto che Bregoli indica come l’inizio della propria passione. L’ha restaurata l’anno scorso. Prima faceva il fabbro e quella capacità di costruire gli è rimasta nelle mani: si riconosce nelle strutture dell’officina e nelle motociclette che ha personalizzato.

Beneficenza

Il club conta 244 soci e dal 2005 collabora con ospedali e associazioni, tra visite nei reparti pediatrici, giochi e travestimenti da supereroi. Intanto si prepara Halloween: dalle 16 auto, moto e supereroi, con piccoli giri per i bambini associati se il meteo lo consentirà; dalle 20 la grigliata. Il ricavato contribuirà al progetto e all’acquisto di giochi per i reparti pediatrici del Civile e della Poliambulanza. Informazioni al 348.2510930.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Halloween 2026Break Moto ClubLonato
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