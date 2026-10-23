Gardaland Halloween Party, nove artisti sul palco il 31 ottobre

Sabato 31 ottobre Gardaland festeggia Halloween con una serata musicale che riunisce nove artisti, dal rap al pop internazionale. Il Gardaland Halloween Party, organizzato da FMedia, vedrà salire sul palco Artie 5ive, Alvaro Soler, Roy Paci, Welo, LDA, AKA 7EVEN, Delia, Napoleone e Chandie. L’evento sarà trasmesso in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play, con Giulia Laura Abbiati e Diego Zappone, insieme a DJ Alma, Amelie e DJ Sautufau. Tra gli appuntamenti della serata, l’esibizione di Artie 5ive, prevista alle 19.30.
Attrazioni e biglietti
Il 31 ottobre il parco sarà aperto dalle 10 a mezzanotte, con attrazioni, spettacoli, scenografie a tema e proposte gastronomiche. Il programma comprende anche il cinema 4D e le attività di edutainment di Gardaland SEA LIFE Aquarium. Per chi vuole partecipare soltanto alla festa serale è previsto un biglietto da 29 euro, acquistabile online sul sito gardaland.it, con ingresso dalle 17.
Acquistando entro il 29 ottobre un biglietto a tariffa intera, sarà inoltre possibile tornare gratuitamente al parco domenica 1° novembre. RTL 102.5 propone anche un contest online dedicato all’evento: i vincitori riceveranno quattro biglietti validi esclusivamente il 31 ottobre, dalle 10 a mezzanotte. Le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito di RTL 102.5.
Da Halloween a Magic Winter
Domenica 1° novembre si chiuderà Gardaland Magic Halloween. Il parco si preparerà poi alla stagione invernale di Gardaland Magic Winter, in programma dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Ad anticipare l’apertura sarà una serata speciale il 4 dicembre, dedicata a «Supermagic Elementi», appuntamento internazionale con l’illusionismo in scena al Gardaland Theatre fino all’8 dicembre.