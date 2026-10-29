Bracconaggio e fucili illegali, due arresti tra Artogne e Nave

I carabinieri hanno sequestrato tre armi da fuoco, 268 cartucce, trappole e reti. Trovati anche sette uccelli morti, tra cui sei pettirossi e uno scricciolo

Simone Bracchi Giornalista 29 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il materiale sequestrato dai carabinieri della Forestale Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti armifucilibracconaggiocacciaanimaliNaveArtogne Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...