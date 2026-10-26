Bracconaggio: tre denunce nel Bresciano, liberati due caprioli

Tre uomini sono stati fermati tra la Bassa e la Valsabbia: due di loro hanno cercato di catturare volatili con reti lunghe 22 metri e alte cinque

26 ottobre 2026 1 ' di lettura

Loading video... La liberazione dei due caprioli Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bracconaggiodenuncecapriolianimali Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...