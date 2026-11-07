Bovezzo, uomo investito da un’auto in via dei Prati: è grave
Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia che hanno chiuso la strada per permettere l’accesso dei mezzi di soccorso
L'auto dei carabinieri sul luogo dell'incidente a Bovezzo © www.giornaledibrescia.it
Un uomo di 72 anni e stato trasferito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto a Bovezzo, in via dei Prati, all’altezza dell’incrocio con via della Libertà.
Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia che hanno chiuso la strada per permettere l’accesso dei mezzi di soccorso.
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