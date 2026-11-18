La corona di alloro spezzata e gettata in mezzo al giardino, i ceri che vi erano stati adagiati vicino buttati a terra, senza coscienza alcuna e ancor meno rispetto per la memoria di quanti quei segni, deposti in occasione delle celebrazioni del IV Novembre, intendevano ricordare e omaggiare. È quanto si sono ritrovati davanti oggi, alle prime luci del giorno, alpini e cittadini che si trovavano a passare nelle vicinanze del Monumento ai Caduti che si erge davanti al municipio di Botticino, a Mattina, e che le stesse penne nere hanno poi denunciato sui social, accompagnando con biasimo e rammarico il fatto.
Il rammarico
«C'è tanta amarezza per un gesto che calpesta la memoria di chi ha dato la vita per regalarci la libertà – si legge nel post, sotto il quale si è raccolto lo sdegno dei più –. Essere liberi significa anche poterla pensare diversamente, avere opinioni opposte e non condividere ogni cosa: è un diritto sacro che quei ragazzi hanno pagato a caro prezzo. Ma il dissenso non si esprime mai con l'inciviltà e la mancanza di rispetto verso chi non può più difendersi. Noi non ci arrendiamo all'indifferenza: puliremo, sistemeremo e continueremo a custodire la memoria dei nostri Caduti, come abbiamo sempre fatto».
Ad esprimere il proprio rammarico anche il primo cittadino di Botticino Paolo Apostoli: «Condanno fermamente questo gesto compiuto da giovani vandali che non sono stati identificati, ma che ieri sera sono stati notati circolare in bicicletta e far scoppiare petardi. Probabilmente loro non sono abbastanza intelligenti da comprendere la portata di quanto fatto: hanno colpito una corona collocata a un monumento in un'occasione come quella del IV Novembre, che quindi era lì per omaggiare i ragazzi di Botticino morti al fronte o per cause di guerra. Ho sentito gli alpini che sono rimasti molto colpiti ed espresso loro solidarietà. Naturalmente, contiamo di riuscire a identificare i responsabili. Resta l'amarezza per l'assenza di amore verso il patrimonio pubblico, ma anche verso l'importanza dei simboli che la collettività si dà e attorno ai quali si riunisce per ricordare il sacrificio di ragazzi morti perché chiamati a fare la guerra».