Botticino, festa con l’Auser: da 25 anni un punto di riferimento

Quando tutto ha preso il via non vi era che un gruppo di una quindicina di persone desideroso di assicurare al territorio spazi e occasioni di incontro. Oggi a raccogliere quell’eredità vi sono decine di volontari, una ventina di corsisti stabili e circa trecento associati per una realtà che pulsa e che da un quarto di secolo è riferimento per molti. L’Auser Villa Labus di Botticino Mattina celebra 25 anni di fondazione e lo fa con una settimana di appuntamenti in programma da domenica al 27 settembre, nella propria sede, il Lascito Balduzzi, di via Cave 74.
Dalle origini
«La nostra storia – spiega la presidente Maria Ebe Spagnoli – comincia nel 2001, quando venne raccolto il testimone della Cooperativa di Solidarietà Botticinese, sciolta da poco, per garantire attività ludiche e didattiche per la popolazione. E in questi 25 anni Auser ha cercato di farsi, oltre che luogo dove condividere del tempo, realtà in cui le persone sentano di far parte di una comunità viva, che ha il piacere di fare cose buone anche per gli altri».
Non è un caso che per festeggiare l’anniversario, rievocato anche dalla composizione del «Gruppo delle signore dei fiori», apposta sul cancello d’ingresso, si sia scelto il messaggio «Abbiamo a cuore i nostri associati».
«Riteniamo che ben riassuma la vocazione del nostro sodalizio, che ha la fortuna di avere una bellissima sede con molti spazi, ma soprattutto ha, tra chi gestisce il bar, chi fa manutenzione, che si occupa di segreteria e corsi, un nutrito gruppo di volontari che assicura la continuità dell’operato e rende possibile tutto quanto».
Il programma
Domenica si darà il via alla festa con, alle 16, il saluto di istituzioni e rappresentanti provinciali di Auser, le letture con l’attrice Elena Guitti e, alle 17, l’intervento musicale del gruppo «La Zerla». Nel mezzo ci sarà la presentazione del programma della nuova stagione, tra corsi storici, come teatro, musica, laboratori creativi e italiano per stranieri, e novità, tra cui cianotipia e nordic walking. «In cammino con Mr. Parkinson e amici».
Lunedì partirà il torneo di briscola, mentre mercoledì, alle 18, ci sarà l’incontro «Facciamo star bene il nostro amico cuore», con il cardiologo Claudio Cuccia. Venerdì, poi, alle 18.30, sarà presentato il nuovo progetto di nordic walking, pensato per chi è affetto dalla patologia neuro-degenerative e che sarà accompagnato nell’attività da volontari (chi volesse contribuire può farsi aventi), e sabato comincerà il torneo di bocce, dedicato a Costantino Zanola, recentemente scomparso. Domenica 27 si terranno la premiazione dei tornei, le proiezioni di vecchi servizi Rai realizzati in Auser e la musica del fisarmonicista Davide Caruso.