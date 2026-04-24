A Borgosatollo l’ex cinema Pace lascia il posto a una piazza in centro

Dove per oltre settant’anni ha occupato uno spazio nel cuore del centro storico, l’ex Cinema Pace potrebbe presto lasciare posto a una nuova piazza pubblica. È questo l’obiettivo del progetto presentato dalla Parrocchia Santa Maria Annunciata al Comune: demolire il fabbricato di via IV Novembre 18 e restituire all’abitato uno spazio aperto, con funzione di agorà, valorizzando il contesto storico che lo circonda.

L’edificio, realizzato nel 1953 e oggi inagibile per criticità strutturali e impiantistiche, occupa una superficie lorda di circa 650 metri quadrati. Sorge in un’area compresa tra la chiesa parrocchiale, palazzo Facchi e palazzo Facchi-Berta ora Guerrini, in un contesto settecentesco che, secondo l’analisi delle mappe storiche napoleoniche e del Regno d’Italia, in origine risultava in larga parte libero. Proprio questo assetto antecedente alla costruzione del cinema è quello che il progetto punta a recuperare.

L’intervento prevede l’abbattimento del volume principale, escludendo il piccolo corpo residenziale collocato nell’angolo sud-est del presbiterio, preesistente al cinema. Verrebbe inoltre conservato e riportato allo stato originario l’antico muro di recinzione del cortile settecentesco, ancora leggibile alla base del prospetto est dell’edificio.

L’ex Cinema Pace è già stato sottoposto quest’anno a verifica di interesse culturale (Vic) e il Ministero non lo ha ritenuto bene di interesse culturale. Un passaggio che ha aperto la strada all’ipotesi di demolizione.

Spazio aperto

L’idea della parrocchia è creare uno spazio aperto a fruizione pubblica, con benefici anche sul piano ambientale, grazie all’aumento delle superfici permeabili, e urbanistico, restituendo respiro e visibilità agli edifici storici oggi in parte nascosti dal manufatto del dopoguerra.

L’iter amministrativo, però, si annuncia lungo. Sarà necessaria una variante puntuale al Piano di governo del territorio (Pgt). È già stata avviata l’istruttoria in Giunta e il procedimento per la conferenza di servizi; seguiranno due passaggi in Consiglio comunale prima del rilascio del permesso di demolizione e riqualificazione. L’orizzonte indicato per la conclusione del percorso autorizzativo è il 2026, o poco oltre.

L’iter

«Come Amministrazione comunale abbiamo accolto con favore la proposta della parrocchia di riqualificare, attraverso la demolizione, l’area retrostante la chiesa parrocchiale denominata ex Cinema Pace, oggi in disuso e decadente – spiega l’assessore all’urbanistica Marco Frusca –. Tutte le operazioni urbanistiche che puntano a una migliore riqualificazione del territorio e del centro storico di Borgosatollo ci vedono parte attiva per favorirle attraverso le regolari procedure di legge. Continueremo a collaborare in modo sinergico con la Parrocchia per realizzare questo progetto a beneficio della cittadinanza e della valorizzazione degli edifici oggi in parte offuscati da questo edificio».