Incendio in Maddalena: concluse le bonifiche, resta alta l’allerta

Dopo lo spegnimento dei roghi che hanno interessato ieri diversi ettari di bosco in Maddalena, ormai concluse le operazioni di bonifica avviate dalle squadre dei Vigili del fuoco, dal Comando di via Scuole resta alta l'allerta nel timore che nuovi focolai possano accendersi sul versante della montagna.

L'area dell'incendio - © www.giornaledibrescia.it

Per la sala operativa del Comando resta un'attività ordinaria quella prevista per la giornata di oggi, tuttavia i mezzi restano come sempre pronti per affrontare ogni emergenza.