«Hanno provato a salvarlo in tutti i modi, ma era troppo tardi, quel boccone andato di traverso gli aveva ormai ostruito la trachea: mio figlio in realtà è morto ancora domenica, davanti ai miei occhi e a quelli del mio nipotino, che ho cercato in tutti i modi di proteggere». Le parole cariche di dolore sono quelle di Francesco Bazzana, noto professionista di Fiesse, che in queste ore, insieme alla sua famiglia, sta vivendo un vero e proprio incubo. Domenica scorsa, mentre era a pranzo in un ristorante alle porte di Cremona specializzato, suo figlio Stefano, 47 anni, si è soffocato mentre stava mangiando una bistecca.
Il dramma
Una storia drammatica, che lascia davvero senza parole chi in questi giorni ha sperato in un epilogo diverso. Sì, perché il 47enne da quel ristorante è stato portato d’urgenza in ospedale a bordo dell’ambulanza, dopo che i soccorritori e i presenti nel ristorante gli avevano praticato il massaggio cardiaco e tutte le manovre per salvargli la vita. Ma dopo giorni di agonia questa notte, tra venerdì 27 e sabato28 novembre, quel flebile filo di speranza si è spezzato. La morte celebrare era già stata dichiarata nella giornata di venerdì, poi è stata soltanto una questione di ore. Ma Stefano se n’è andato con un ultimo gesto di amore: «Ha voluto che i suoi organi venissero donati», ha concluso il padre, che è rimasto sempre accanto al figlio.
Il dolore
La notizia ha colpito la comunità di Cremona, dove Stefano Bazzana – che nell’ultimo periodo lavorava in una società di tinteggiatura di un paese sul confine con la provincia di Brescia – viveva da tantissimi anni. Si era trasferito parecchi anni fa con la madre e lì è rimasto, costruendosi la propria vita. Anche il funerale – ancora non si conosce la data – sarà celebrato a Cremona. Ma a Fiesse vive ancora il padre – tra le altre cose membro del direttivo del Lions di Ghedi Diavoli Rossi – e tante persone che in questi giorni hanno ricordato «il ragazzo biondo con gli occhi azzurri pieno di vita, molto bravo a giocare a calcio».
L’amore per il figlio
E domenica a pranzo Stefano era seduto con il padre e il figlio di soli 4 anni, al centro di tutte le sue storie social. Dalle vacanze al mare alle gite insieme. «Ti amo», una parola che Stefano ha scritto più volte sotto le foto con il suo bambino.