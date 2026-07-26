Rinasce il bocciodromo Pescheto: ci sarà anche un campo di beach bocce

Il bocciodromo Pescheto è pronto a ripartire. Il Comune di Brescia ha affidato per vent’anni la gestione dell’impianto di via Rodi 18 a Feel Sport Asd, un’associazione sportiva nata nel 2013 che coinvolge persone non disabili e persone con disabilità che si allenano insieme collaborando. Con la nuova gestione, partono anche i lavori di riqualificazione dell’impianto.
Gli interventi
L'affidamento, fa sapere il Comune, si inserisce nel quadro delle opportunità previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 38/2021, che promuove la riqualificazione e la valorizzazione degli impianti sportivi attraverso proposte e investimenti presentati da associazioni e società sportive.
I lavori sono iniziati lo scorso 12 giugno e si svilupperanno in tre fasi: la prima, propedeutica all'avvio della gestione dell'impianto, dovrà essere completata entro il 30 aprile 2027. La seconda è prevista prima dell'avvio del quinto anno di gestione e dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2030. La terza, infine, partirà prima dell'avvio del decimo anno di gestione e dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2035.
Già da metà settembre, tuttavia, il bocciodromo tornerà progressivamente ad accogliere delle attività sportive, compatibilmente con i lavori in corso.
Il progetto
Il progetto presentato da Feel Sport Asd consentirà di trasformare l'impianto in un bocciodromo polifunzionale: sarà infatti possibile praticare anche la boccia paralimpica, il beach-bocce e la pétanque.
Tra gli interventi sono previsti la pavimentazione del campo da gioco, il rifacimenti dei serramenti, dei servizi igienici e del campo da beach volley esterno. I campi da bocce verranno rimossi, la zona destinata al pétanque sarà ripavimentata, bagni e spogliatoi saranno completamente ristrutturati e resi funzionali anche per le persone con disabilità, mentre i serramenti verranno revisionati e dotati di inferriate antieffrazione.
Inoltre, l'edificio verrà ritinteggiato e verrà eseguita la revisione degli impianti elettrici, l'installazione di un impianto antintrusione e di videosorveglianza, installate nuove illuminazioni esterne, rifatta la pavimentazione della zona bar e la recinzione con cancelli della zona retrostante.
L'impianto sarà dotato di due campi di pétanque indoor, quattro campi di boccia paralimpica e due campi di beach bocce.