Chiude il bocciodromo a Lamarmora: «Degrado e insicurezza, ora basta»

A fine mese il gestore del centro al Pescheto se ne va: «I clienti scappano, la situazione è intollerabile. Lascio perché non posso lavorare»

Tutte le mattine i gestori sono costretti a ripulire lo spazio - © www.giornaledibrescia.it

«Non se ne può più. Da fine mese chiudo bottega e me ne vado. Metterò anche un cartello per spiegarlo: chiuso per degrado». Manola è arrabbiata: il suo lavoro le piace(va), ma - dice - «ora è diventato solo un incubo, un incubo in cui siamo completamente soli». Il luogo è storico, soprattutto per il quartiere Lamarmora: il bocciodromo comunale del parco Pescheto. È uno spazio di socializzazione importante per la zona, un punto di ritrovo anche per tanti anziani. Manola e suo marito da cinque ann