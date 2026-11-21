Un silenzio irreale, in un sabato pomeriggio dai colori autunnali forti, a mescolarsi al blu del cielo e alle lacrime trasparenti, tantissime, di tutti. Simone, 14 anni, non è arrivato in sella alla sua bici, quella che l’aveva laureato più volte campione italiano, ma, in fondo, è come se fosse stato così.
Uniti nel dolore
Il carro funebre è giunto sul piazzale della chiesa di Santa Maria delle nevi di Boario accolto da due ali di Vigili del fuoco in divisa: colleghi e amici di papà Giuseppe hanno voluto far sentire con forza il loro sostegno, anche in questa occasione.
Dentro alla chiesa e fuori una folla di persone: gli amici, i compagni di scuola, delle medie di Piamborno e dell’Istituto Ivan Piana di Lovere, dove Simone frequentava la prima, gli atleti del bike trial, della sua squadra, la Dynamic trial di Darfo, con in testa il presidente Roberto Mazzola, anche lui commosso, e di altri club, i cittadini di Darfo e Piamborno, tanta gente arrivata un po’ da tutta la Valle.
A celebrare il funerale c’era il parroco di Boario di don Danilo Vezzoli, insieme ai sacerdoti che conoscevano Simone, don Cristian, don Lorenzo e don Luca. Anche lui, pastore di lunga esperienza, ha ammesso che è «difficilissimo trovare parole adeguate. Abbiamo nel cuore, come tutti, molti interrogativi a cui non riusciamo a dare risposta: dov’eri Signore quando Simone è caduto, perché hai permesso questo? Ma ricordiamoci che la vera vita è di un altro mondo».
Don Danilo ha poi ringraziato i genitori, il papà, la mamma Livia e le sorelle Martina e Alice, per «la forza e il coraggio con cui avete donato gli organi, siamo certi che lo stesso coraggio ce l’avrete andando avanti, perché la vita deve sempre continuare nonostante tutto». Per questo gesto di generosità, intorno all’altare erano presenti i gagliardetti dell’Aido ed è stata letta la preghiera del donatore.
A ricordare Simone, con dei pensieri, sono stati una compagna delle medie, un’insegnante e il nonno paterno, che con la voce rotta dal pianto è riuscito a ringraziare Simone «per esserci stato».
Fuori dalla chiesa è sempre rimasta parcheggiata la bici, con la maglia della Dynamic trial lasciata sul manubrio e una grande foto del piccolo grande atleta impegnato in una gara: «Ciao Simo, sarai sempre nei nostri cuori». Quelli di tutti. Simone Libertino, lo ricordiamo, è stato vittima di un incidente in moto a Rogno il 31 ottobre, mentre rientrava da scuola; per tre settimane ha lottato al Papa Giovanni di Bergamo, dove è spirato giovedì.