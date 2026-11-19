Non ce l’ha fatta Simone Libertino, il quindicenne di Boario Terme rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto il 31 ottobre a Rogno (Bergamo), mentre stava tornando a casa da scuola in sella al suo ciclomotore. Dopo quasi tre settimane di ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasferito in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere. Una notizia che ha gettato nello sconforto Darfo Boario Terme e l’intera comunità camuna. «Simone è volato in cielo», sono le parole con cui la mamma ha annunciato ieri agli amici la perdita del figlio. Un dolore immenso per la famiglia, che vive a Boario Terme dopo essersi trasferita da Piamborno. Simone lascia i genitori – il papà Giuseppe lavora come vigile del fuoco a Darfo e la mamma Livia Mensi nella casa di riposo Rizzieri di Piamborno – e due fratelli.
Chi era Simone
Simone frequentava il primo anno all’istituto Ivan Piana di Lovere, dopo aver fatto le medie a Piamborno. Il giorno dell’incidente stava rientrando da scuola quando, poco prima delle 13.30, aveva perso il controllo del ciclomotore lungo via Vittorio Veneto a Bessimo di Rogno (Bergamo). Dopo aver urtato il cordolo del marciapiede, era finito contro un muro di recinzione. Soccorso e rianimato sul posto, era stato trasportato in elicottero a Bergamo, dove le sue condizioni erano apparse subito gravissime.
Simoneera una giovane promessa del bike trial, disciplina nella quale aveva conquistato numerosi riconoscimenti. Tesserato con la Dynamic Trial, si era già laureato campione italiano della categoria e continuava a distinguersi nelle competizioni, portando a casa numerosi podi e piazzamenti. Una passione coltivata con caparbietà, che lo aveva fatto conoscere e apprezzare nel mondo sportivo giovanile. Sui social, il suo allenatore Massimo Zendra ha pubblicato un post di addio: «È successo l’impensabile, per settimane abbiamo sperato che potessi tornare più forte di prima. Sei stato il fratellino che non ho mai avuto».
In un ultimo gesto di generosità, la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, con la procedura di prelievo che si è svolta nel pomeriggio al Papa Giovanni. Ora le comunità di Boario e di Piamborno si preparano all’ultimo saluto.