Blitz all’ex Breda, interrogazione di Avs al ministro Piantedosi

Il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) alla Camera, Marco Grimaldi, ha depositato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella quale si chiede alla questura di Brescia «come mai hanno sottoposto a 7 ore di fermo persone che avevano fornito i documenti e quindi non dovevano essere trattenute in base all'articolo 349 del codice di procedura penale».

Il riferimento è a quando accaduto dopo il blitz di una quarantina di attivisti di Ultima Generazione, Extinction Rebellion e Palestina Libera di ieri mattina di fronte alla ex Breda, al quartiere Primo Maggio di Brescia.

«Spieghino gli agenti – scrive Grimaldi – perché donne e ragazze sarebbero state costrette a spogliarsi e a eseguire piegamenti sulle gambe. Di questi abusi, dopo il 2001, ne abbiamo abbastanza. Come ne abbiamo abbastanza delle denunce arbitrarie, che regolarmente cadono davanti al pm, e dei fogli di via elargiti a chiunque manifesti».

L’accusa di Extinciton Rebellion

I manifestanti ieri mattina sono stati portati in questura dagli agenti di Polizia giunti sul posto. «Il trasferimento negli uffici di polizia può avvenire solo nel caso in cui non sia possibile identificare le persone sul posto. Il trasferimento in Questura è stato giustificato nel verbale facendo riferimento ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337), oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale (art. 651)», comunica il movimento.

«Inoltre, si è appreso che molte delle persone identificate come donne sono state costrette a spogliarsi e a eseguire piegamenti sulle gambe, trattamento non riservato alle persone di sesso maschile», scrivono ancora gli attivisti.

«La questura ha svolto le proprie attività di indagine e d'ufficio secondo le modalità consone del rispetto dei diritti e delle dignità delle persone. Per questo non si risponde alle provocazioni emerse da un un video e da un comunicato diffuso alla stampa in cui si descrivono atteggiamenti che non appartengono alla auestura di Brescia e ai suoi operatori di polizia», rispondono da via Botticelli.