Il sindacato della polizia ha risposto a Extinction Rebellion

Il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia prende posizione in difesa dei colleghi della Questura di Brescia dopo che alcune attiviste di Extinction Rebellion hanno denunciato di essere state fatte spogliare e costrette a fare piegamenti sulle gambe.

La attiviste erano state portate negli uffici di via Botticelli in seguito alla manifestazione non autorizzata che avevano messo in campo di buon mattino davanti all’ingresso della ex Breda, ora gruppo Leonardo, di via Lunga in città.

La posizione del sindacato

«Il Siulp difende la professionalità dei colleghi che in questi giorni sono subissati e presi di mira dai professionisti del disordine e da chi continua a riversare sulle forze dell’ordine le proprie frustrazioni, visto che le proteste e le manifestazioni di dissenso rappresentano occasioni per attaccare le forze dell’ordine che sono solo dei lavoratori che fanno il loro dovere, sottopagati, al servizio della collettività e per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Siulp esprime preoccupazione questi pericolosi comportamenti che alimentano un clima di odio e non di civile e serena convivenza», scrive il segretario Rosario Morelli.