Extinction Rebellion, protesta all'alba all'ex Breda contro la fabbrica d'armi

La chiamata è arrivata a scaglioni, per tenere l’iniziativa riservata. E questa mattina, dalle 8.15 circa, alcuni attivisti di XR, Extinction rebellion hanno iniziato il loro presidio davanti alla ex Breda, al quartiere Primo Maggio.

A terra, proprio di fronte all’ingresso della fabbrica, uno striscione rosso che sostituisce al logo «Leonardo» la parola «assassini». Qualche passo più indietro lo striscione che recita «Leonardo distrugge popoli», in sottofondo il coro «Palestina libera», sulla strada qualche auto che suona in segno di appoggio.

«Noi ripudiamo la guerra e riteniamo Leonardo responsabile - chiarisce uno degli attivisti – . Leonardo fornisce le armi che consentono a Israele di bombardare la popolazione palestinese, i bambini, gli ospedali: lo Stato aggira la Costituzione, che dice che l’Italia ripudia la guerra».

L’intervento delle volanti

Immediato l’intervento delle volanti della Polizia: arrivate sul posto con cinque auto solo a una decina di minuti dall’inizio del presidio del movimento che ha nel suo manifesto la lotta non violenta, le forze dell’ordine hanno subito prelevato di peso uno degli attivisti per trasportarlo in questura. Sul posto anche Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale.

L'azione degli attivisti

L’azione nonviolenta degli attivisti ha l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul legame tra crisi climatica e industria bellica, chiedendo la cessione dei rifornimenti militari a Israele, la riconversione della produzione della Leonardo e la fine del sostegno italiano al genocidio in corso in Palestina: «Leonardo è la prima produttrice bellica europea e contribuisce alla morte di migliaia di persone negli attuali conflitti in corso e nel genocidio in Palestina», dichiara Elisa, una delle attiviste. «L’industria bellica produce morte sia con gli effetti diretti della devastazione delle bombe, sia con le ingenti emissioni provocate dalla loro produzione».