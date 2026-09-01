Beve per errore candeggina da un bicchiere: paura per un bimbo di 5 anni

La disavventura è capitata nel pomeriggio a Nozza di Vestone: un bimbo di 5 anni, poi ricoverato d’urgenza in ospedale, ha bevuto per sbaglio della candeggina. La vicina di casa aveva prestato la sostanza – versandola in un bicchiere – alla mamma. Quando questa l’ha riposta sul tavolo, il bimbo ne ha tirato un sorso. L’esatta dinamica di quello che si può probabilmente classificare come incidente domestico è al vaglio degli agenti della Locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per chiarire ogni aspetto della vicenda.
Subito è stato dato l’allarme e sul posto Areu ha inviato i volontari dell’ambulanza e l’elicottero. Il bimbo, che è sempre rimasto cosciente, è stato poi ricoverato al Pediatrico del Civile, in codice giallo. Non sarebbe dunque in pericolo di vita.