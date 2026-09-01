Beve per errore candeggina da un bicchiere: paura per un bimbo di 5 anni

È successo alla Nozza di Vestone e si tratterebbe di un incidente domestico: trasportato con l’eliambulanza in Pediatria al Civile di Brescia, non sarebbe in pericolo di vita

01 settembre 2026 1 ' di lettura

Un flacone di candeggina, foto simbolica Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti candegginaincidente domesticoNozza di Vestone Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...