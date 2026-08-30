Con il Bike Festival la Valtrompia conquista i cicloturisti

Oramai un classico dell’estate valtrumplina, ma non per questo meno accolto o meno apprezzato dal territorio: si conclude oggi con l’ultima giornata in Maniva la terza rassegna del Valle Trompia Bike Festival, l’appuntamento estivo organizzato da Comunità montana insieme a Sevat per valorizzare la Greenway Valli Resilienti, percorrendone il tracciato da Concesio fino al Maniva. Un calendario che ha animato la valle per un’intera settimana, con proposte di tipo sportivo e ciclistico, ma anche enogastronomico, culturale ed aggregativo, per una scoperta del territorio a 360 gradi che ha attirato persone anche da lontano.
Aggregazione
«Abbiamo avuto tante persone dalla valle, ma anche dalla città e dalla Franciacorta, dalla bergamasca e dal Trentino Alto-Adige – hanno spiegato gli organizzatori –. Alcuni hanno poi scelto di fermarsi anche a dormire in Maniva, per vivere al meglio il fine settimana».
Il clou dell’iniziativa è stato infatti questo weekend, con una serie di pedalate di varia difficoltà pensate per raggiungere e scoprire la cima e momenti aggregativi come lo yoga, talk e musica per tutti. Nella giornata di oggi spazio invece ai più piccoli con la gara Mtb giovanile del circuito Junior bike, la pedalata giro del Crocedomini, la mtb gravity verso Bovegno e la easy ride Forte Cima Ora: come ieri rimarranno attivi nel piazzale del Maniva gli stand di prodotti tipici del territorio e dell’attrezzatura tecnica legata al mondo a due ruote.
«Siamo da tre anni location del weekend conclusivo dell’appuntamento – ha commentato Massimo Lucchini della famiglia proprietaria di Maniva Ski –: per noi un evento di questo tipo è importante sia per valorizzare il territorio, mission in cui crediamo tutto l’anno, sia per creare una vetrina per i nostri locali. Ci teniamo ad avere come partner la Comunità montana e ad essere legati alle istituzioni dei due territori che qui si uniscono, la Valtrompia e la Valsabbia, per continuare un progetto che la mia famiglia ha iniziato vent’anni fa».
Territorio
Prima del gran finale in Maniva, la kermesse ha proposto momenti come la pedalata per famiglie di Concesio, la biciclettata in miniera con cena alla Rebecco Farm di Pezzaze e la pedalata a Bovegno nei boschi con cena al Chichimela.
«Ci sono stati momenti per tutti, sia sportivi sia ricreativi – ha commentato Antonella Montini, assessora al Turismo della Comunità montana –, realizzati grazie alla collaborazione con il territorio. Tanti soggetti coinvolti, tante realtà presenti e tanto anche il movimento che si è creato dal punto di vista economico e turistico, a dimostrazione del perché Comunità Montana continui ad investire in iniziative come questa: siamo certi che diano e continueranno a dare frutti importanti».