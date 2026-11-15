In bici lungo il Mella, ecco il progetto per arrivare fino ad Ostiano

Una rete di percorsi ciclabili per valorizzare il territorio, collegare paesi e comunità e seguire il corso del fiume Mella. È la Greenway Mella Sud, il progetto che punta a creare un itinerario continuo da Brescia a Ostiano, inserendosi in una visione più ampia della mobilità ciclabile provinciale, che da qualche mese può contare anche su un ufficio dedicato.
La serata
A illustrare il progetto, venerdì sera al Piccolo Teatro di Manerbio, è stato l’ingegner Paolo Ungaro del Laboratorio Fiume Mella, che ne ha ripercorso le origini.
«Tutto è partito pensando di collegare Manerbio e Offlaga, ma poi abbiamo iniziato a progettare in grande – ha detto -. Nel piano provinciale della mobilità ciclabile era già prevista una Greenway Mella Nord, mentre mancava un collegamento analogo a Sud. Da qui la proposta di realizzare un percorso fino a Ostiano».
L’obiettivo è superare le interruzioni lungo il tracciato e dare continuità a un itinerario che in parte esiste già ed è frequentato da ciclisti e pedoni, ma non è ancora organizzato come un unico percorso.
«La Greenway Mella Sud, per essere tale – precisa Ungaro -, dovrà rispettare determinate caratteristiche: dovrà essere continua, riconoscibile, accessibile e sicura, riservata alla mobilità dolce e collegata a una rete più ampia di percorsi ciclabili e pedonali». Il progetto c’è, così come l’intenzione di trasformarlo in una vera infrastruttura territoriale.
«Non si tratta soltanto di realizzare una pista ciclabile – ha sottolineato Dario Selleri, ideatore della serata e del Laboratorio Fiume Mella -. Al centro del progetto c’è il recupero del rapporto con il fiume e con il patrimonio storico e paesaggistico dei territori attraversati. L’idea è creare un’infrastruttura verde capace di favorire la socialità, attirare visitatori e sviluppare il cicloturismo, mettendo in rete i Comuni».
A sottolineare l’importanza di una visione sovracomunale è stato anche Paolo Fontana, consigliere provinciale con delega alle ciclabili. La Provincia ha istituito da pochi mesi un ufficio dedicato alle ciclovie, con il compito di mappare e monitorare la rete esistente. Finora sono stati censiti circa 450 Km, con l’obiettivo di arrivare a documentare tutti i 660 Km della rete provinciale.
Nella sala gremita del Piccolo Teatro erano presenti anche numerosi sindaci del territorio, a conferma dell’interesse degli amministratori verso un progetto che punta a superare i confini comunali.