Biblioteca comunale di Provaglio d’Iseo: c’è il nuovo regolamento

L’Amministrazione comunale di Provaglio d’Iseo ha approvato un nuovo regolamento per la Biblioteca Civica Beppe Fenoglio , situata all’interno del palazzo comunale di Provaglio d’Iseo, aggiornando il precedente che risaliva al 1996. Quello attuale si basa su principi enunciati sin dalla premessa, l’uguaglianza, imparzialità e continuità, accessibilità, diritto di scelta, partecipazione e trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed infine misurazione e comunicazione.

La biblioteca è gestita da un’operatrice dipendente della società Abibook società cooperativa Sociale Onlus alla quale è stata affidata la gestione globale per il periodo dal 2025 al 2027. L’ufficio cultura supervisiona le attività e l’operatrice collabora con volontari civici, regolarmente iscritti all’Albo Comunale di Volontari Civici. La commissione biblioteca è presieduta da Maria Belleri, docente di lettere dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Iseo che opera in collaborazione con l’assessora alla cultura Francesca Babaglioni.

Numerosi sono i progetti portati avanti ed attivati dalla biblioteca, in linea con gli obiettivi strategici quali l’inclusione sociale con il coinvolgimento della cittadinanza attiva in luoghi di rilievo storico e naturalistico, la sinergia scolastica con percorsi didattici mirati per ogni fascia d’età, dal nido alla scuola secondaria ed integrazione territoriale, partecipazione ai progetti di rete con la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.

Il focus

Le iniziative programmate infatti hanno come focus quello di stimolare l’abitudine alla lettura e valorizzare il patrimonio culturale locale. Tra le iniziative aperte alla cittadinanza ci sono la rassegna «Scrittori in casa» incontri con autori del territorio nella location del Monastero di San Pietro in Lamosa, «Librinsieme» serate di lettura collettiva con analisi letteraria e approfondimento tematico, cinema all’aperto nel periodo estivo, ciclo di letture nel parco e a Natale, «Benvenuto ai nuovi nati».

Questo consiste nell’accoglienza e introduzione precoce alla lettura in collaborazione con il Comune e consegna ai genitori di un kit composto da borsa, libro e materiale informativo sui servizi del sistema bibliotecario e «Nati per Leggere». Nel 2025 la biblioteca ha ricevuto dal ministero della cultura un contributo di oltre 12mila interamente destinato all’acquisto di nuovi libri.