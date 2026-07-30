Brescia, la sala riunioni del Tribunale sarà intitolata alla pm Callea

La sala riunioni della Procura di Brescia al quarto piano del Palazzo di giustizia sarà intitolata alla pm Benedetta Callea, morta martedì a 42 anni. La magistrata bresciana è stata ricordata al Palagiustizia in mattinata dai colleghi. Molti magistrati, soprattutto un paio di colleghe a lei più vicine, erano visibilmente commossi e ancora sotto choc per la morte arrivata improvvisamente.
Il ricordo
Benedetta Callea, 42 anni compiuti a gennaio, laurea a Brescia poi l’esperienza a Vibo Valentia prima di tornare all’ombra del Cidneo in Procura e mamma di una bambina piccola, è stata ricordata per l’impegno nelle indagini condotte e per la forza dimostrata quando aveva affrontato un periodo di malattia, dopo il quale era tornata in servizio con la determinazione di sempre.