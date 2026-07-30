Brescia, la sala riunioni del Tribunale sarà intitolata alla pm Callea

La magistrata è morta nei giorni scorsi a 42 anni: è stata ricordata questa mattina da colleghi e colleghe al Palagiustizia cittadino

30 luglio 2026 1 ' di lettura

La magistrata Benedetta Callea, a cui verrà intitolata la sala riunioni del Tribunale di Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Benedetta CalleaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...