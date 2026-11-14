Bedizzole, firmata l’ordinanza che vieta l’uso ricreativo del gas esilarante

Prima le bombole abbandonate e i ritrovamenti ripetuti, ora il divieto. A Bedizzole, come in altri Comuni, il consumo di gas esilarante ha lasciato abbastanza tracce da spingere il sindaco Giovanni Cottini a vietare l’uso ricreativo del protossido d’azoto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Per chi trasgredisce sono previste multe da 25 a 500 euro. L’ordinanza, firmata il 3 novembre, nasce dalle segnalazioni della Polizia locale e degli addetti alle manutenzioni.
I fatti
Negli ultimi mesi hanno trovato bombole, cartucce e palloncini in diverse zone del paese: materiali che, secondo il Comune, indicano un fenomeno «attuale e non episodico», soprattutto nei luoghi di ritrovo dei giovani.
Il gas viene inalato per procurarsi euforia e alterazioni della coscienza. Ha anche impieghi leciti in medicina e nel settore alimentare, ma questo non rende innocuo il consumo ricreativo: l’ordinanza richiama il rischio di danni anche gravi al sistema nervoso e alle funzioni cognitive. A preoccupare l’Amministrazione sono proprio la facilità con cui si trova la sostanza e la sottovalutazione dei suoi effetti.
Il divieto
Il Comune interviene quindi sui luoghi del consumo, con particolare attenzione a parchi, piazze e spazi interni o vicini alle scuole. Il divieto non riguarda soltanto l’inalazione: si estende al possesso di bombole, cartucce e dispositivi quando le circostanze indicano una destinazione all’uso improprio, salvo motivi giustificati legati a impieghi leciti. Vietato anche abbandonare contenitori e palloncini, quei materiali dai quali è partito l’allarme.
Alle multe può aggiungersi il sequestro cautelare. Se a trasgredire è un minorenne, saranno informati tempestivamente i genitori. Nei parchi e nei punti dei principali ritrovamenti sono previsti avvisi per spiegare le nuove regole. Il divieto resterà in vigore fino al 30 settembre 2027. Nel frattempo proseguirà il monitoraggio.