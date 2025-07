Il Basso Garda fa squadra per potenziare la Protezione civile

Un accordo decennale per mettere in rete uomini, mezzi e competenze, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di protezione civile sul basso Garda. I Comuni di Desenzano, Sirmione e Padenghe hanno firmato un’intesa con l’Associazione Volontari Protezione civile Basso Garda, valida fino al 2035, per consolidare e potenziare il servizio di soccorso pubblico sul territorio.

Attività

Il protocollo definisce una vasta gamma di attività: interventi in caso di calamità, ma anche supporto in situazioni legate a precipitazioni intense, nevicate eccezionali, incidenti stradali e ferroviari o rischi ambientali. I volontari potranno operare anche nel bacino lacustre, grazie anche a un mezzo navale – la Levante – acquistato con fondi regionali e concesso in comodato dal Comune di Desenzano. Cuore logistico dell’accordo è il Polo delle emergenze di via Calamar, dove trovano sede non solo la Protezione civile, ma anche Croce rossa e Vigili del fuoco. In quell’area, concessa gratuitamente all’associazione, saranno custoditi mezzi e attrezzature.

Leggi anche Droni e idrovore, maxi esercitazione al Parco delle cave

Le spese di gestione saranno ripartite tra i tre enti, con un contributo complessivo che per il 2025 è fissato in 20mila euro. La cifra sarà suddivisa secondo un criterio misto: per metà in base agli abitanti, per metà in base agli interventi effettuati. L’associazione si impegna a garantire reperibilità costante e un’intensa attività operativa, contribuendo anche all’aggiornamento dei piani comunali e segnalando eventuali situazioni di rischio non ancora mappate. I volontari, in possesso delle necessarie abilitazioni e dispositivi di protezione, dovranno essere in grado di intervenire rapidamente e in autonomia, nel rispetto delle normative e sotto il coordinamento delle autorità locali.

Formazione

Oltre all’operatività, l’accordo valorizza il ruolo educativo della Protezione civile. L’associazione promuoverà attività di formazione e sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani e al mondo scolastico, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali. La firma dell’accordo è arrivata dopo una serie di incontri tra i sindaci – Guido Malinverno per Desenzano, Luisa Lavelli per Sirmione e Albino Zuliani per Padenghe – che hanno condiviso la necessità di una gestione coordinata in grado di rispondere alle complessità di un’area densamente abitata, attraversata da grandi arterie stradali e ferroviarie e frequentata ogni anno da migliaia di turisti.

A vigilare sull’attuazione dell’intesa sarà un comitato di coordinamento composto dai primi cittadini o da loro delegati. L’associazione continuerà invece a operare in autonomia garantendo la propria presenza sul territorio.