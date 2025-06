AvvisaBrescia: in 1.600 hanno scaricato il servizio

Sono 1.600 i cittadini e le cittadine che hanno attivato AvvisaBrescia, servizio gratuito di allertamento di protezione civile che utilizza la piattaforma Alert System in grado di raggiungere in tempo reale tutte le utenze che si sono registrate.

Il Comune di Brescia può fornire ai residenti e ai lavoratori sul territorio cittadino un servizio di informazione immediata e affidabile su situazioni di emergenza che si verificano in città, garantendo così una maggiore sicurezza e preparazione della comunità locale alle calamità.

Leggi anche AvvisaBrescia: emergenze e allerte in tempo reale

È attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, ed è progettato per comunicare tempestivamente con i cittadini attraverso vari canali a seconda della gravità della situazione da segnalare, chiamate vocali, messaggi Sms e notifiche su smartphone. La pluralità di strumenti permette di raggiungere efficacemente un’ampia platea di utenza, assicurando che ogni residente e lavoratore nel Comune di Brescia riceva prontamente le informazioni necessarie in caso di emergenza.

Si può scaricare gratuitamente dal proprio Play Store la App Alert System Plus per le notifiche su smartphone.