Bassano Bresciano, via al maxi intervento al centro polifunzionale

Rinnovo e ampliamento delle infrastrutture e attrezzature sportive da un lato, riqualificazione energetica dall’altro. Sono due gli obiettivi dei lavori di ristrutturazione dell’intero centro sportivo polifunzionale di via Martinengo.

Il maxi-cantiere ha preso avvio pochi giorni fa e si concluderà, secondo cronoprogramma, entro l’estate del prossimo anno, offrendo così al paese impianti rinnovati e moderni.

L’intervento

Il costo dell’opera è pari a 800 mila euro, frutto di due bandi, di uguale importo, a cui il Comune di Bassano ha partecipato: metà dell’opera sarà finanziata dal Ministero dello Sport tramite il bando «Sport e periferie 2023» e metà attraverso un finanziamento del credito sportivo.

Nel concreto sono otto i punti che scandiscono il maxi-intervento. Sarà realizzato ex novo un campo da padel, ora mancante, in un’area che al momento è inutilizzata. Mentre il campo esistente da tennis beneficerà di una nuova copertura e dell’efficientamento energetico conseguente, cioè sostituzione della caldaia e ammodernamento dell’impianto di areazione.

Nuova pista atletica

Spazio alle discipline olimpiche con una nuova pista di atletica in materiale sintetico di circa 80 metri, dotata di sei corsie e adeguamento della piastra polifunzionale già esistente, con relamping dell’impianto di illuminazione.

Non mancherà l’intera riqualificazione energetica dell’impianto illuminante del campo da calcio, con installazione di batteria di accumulo nel locale elettrico; inoltre saranno riqualificati gli spogliatoi con un intervento di realizzazione di cappotto termico, un sistema di recupero delle acque meteoriche, fondamentale dati i cambiamenti climatici che stanno invadendo la nostra pianura, e installazione dei pannelli solari per l’acqua calda.

Moduli ex novo

Le novità in via Martinengo non sono finite: saranno realizzati, nell’area laterale del centro sportivo, tre moduli dedicati agli spogliatoi per chi giocherà a tennis o padel; e, ancora, è prevista la costruzione di un’area laterale in erba sintetica di circa 400 mq da utilizzare come zona per allenamento e riscaldamento nelle gare ufficiali.

Infine, si procederà al rifacimento e ammodernamento della cinta di perimetrazione lato nord del campo per renderla maggiormente sicura e di minore impatto visivo rispetto all’attuale in cemento

«È una soddisfazione enorme per il nostro piccolo Comune di Bassano Bresciano che, grazie a questo bando, non solo riqualificherà ma amplierà il centro sportivo comunale», sottolinea il sindaco Michele Sbaraini.