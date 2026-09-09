Bargnano di Corzano, ogni temporale lascia la frazione senza elettricità

Sono tornati dalle vacanze martedì sera e il giorno dopo si sono ritrovati a pranzare a lume di candela. Non per creare atmosfera, ma perché a Bargnano, frazione di Corzano, il temporale che all’alba ha investito la Bassa Bresciana ha lasciato senza corrente circa 600 abitanti. Una coppia racconta un disagio cominciato verso le sei del mattino, che si è concluso solo alle 18, quando finalmente in casa hanno potuto riaccendere la luce. Per la frazione, però, non è una novità.
I residenti sostengono che i blackout si ripetano da almeno quindici anni ogni volta che pioggia e vento mettono sotto pressione la rete. Questa volta il guasto si è protratto per l’intera giornata, costringendo chi poteva a utilizzare generatori a benzina: «In questi anni – raccontano i residenti – ci siamo dovuti attrezzare per far fronte a questi problemi». «Non ne possiamo più - si sfoga una donna – è una condizione che non può più andare avanti così».
A preoccupare non è soltanto il buio. Senza energia si fermano le pompe idriche che proteggono garage, cantine e taverne dagli allagamenti. I brevi ritorni della corrente e gli sbalzi di tensione, spiegano gli abitanti, rischiano inoltre di danneggiare apparecchiature e impianti. Da qui la rabbia di chi chiede da tempo un intervento risolutivo.
«Colpa della vecchia linea elettrica»
Il problema, conferma il sindaco di Corzano, Giovanni Benzoni, è noto da anni e sarebbe legato alla vecchia linea elettrica che attraversa l’abitato. «Per noi esiste almeno dal 2019 – precisa Benzoni –. Lo scorso anno è stata promossa una raccolta firme e la situazione è stata segnalata ad Enel e anche alla Prefettura, ma fino a questo momento non si è trovata una soluzione definitiva». Il primo cittadino torna così a chiedere un intervento strutturale sulla rete.