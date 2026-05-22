Barghe, via al torneo notturno «Memorial Ceresa»

Le luci del centro sportivo di Barghe si sono accese di nuovo sul calcio d’estate con il primo fischio d’inizio del torneo notturno di calcio a 7 «Memorial Oriano Ceresa» . Dal 19 maggio il campo barghese è tornato a riempirsi di squadre, tifosi e famiglie per uno degli appuntamenti più attesi del calendario, capace ogni anno di trasformare le serate del paese in un punto di ritrovo dove insieme al calcio arrivano anche socialità, musica e festa.

Organizzato dall’ asd Open Barghe , il torneo è dedicato alla memoria di Oriano Ceresa , scomparso prematuramente nel novembre del 2012 all’età di 48 anni mentre ricopriva la carica di sindaco del paese . Un ricordo che continua a vivere attraverso una manifestazione che negli anni è cresciuta fino a diventare uno degli eventi sportivi più partecipati dell’intera Valle Sabbia .

Sono sedici le squadre ai nastri di partenza, suddivise in quattro gironi. Nel gruppo A si sfidano Carrozzeria Lux, Bacchetti Group, Pulitura Odeno Trattoria Silvana e Ligarotti Piccolo Mondo. Il girone B vede invece impegnate OpenBarghe, Ristorante Oasi, Fama International e Bar 900 Vestone. Nel gruppo C spazio a Giori Ricambi, Boys Team, Cottali Maniglierie Aspireco e Goffi Industries Bar Treponti, mentre il girone D comprende Harmony Centro Estetico, Gabogas 2, Eurosider e Gozza Caminetti.

Le prime partite hanno già mostrato una partecipazione di pubblico importante, favorita anche dall’atmosfera tipica dei tornei notturni valsabbini, dove il richiamo del calcio si mescola a quello dello stand gastronomico, con salamine e casoncelli, piatti della tradizione ai quali al sabato si aggiungono tagliata e pizza. Il calendario prevede gare ogni martedì, giovedì e sabato fino al 20 giugno. Le semifinali e le finali saranno il 18 e il 20 giugno, quando il torneo assegnerà il titolo dell’edizione 2026.