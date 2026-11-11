Bagolino, si sente male mentre è a caccia: muore un uomo di 51 anni

Un malore improvviso, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. È morto così, questa mattina, mercoledì 11 novembre, Davide Bazzani, 51 anni, residente nella zona di Bagolino, mentre si trovava a caccia in località Fontane. La zona è raggiungibile risalendo da via Cerreto, sulle montagne che segnano il confine con il Trentino.
Cosa è successo
L’allarme è scattato intorno alle 9.45, quando l'uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso.
La centrale operativa di Areu ha mobilitato l’elisoccorso decollato da Sondrio, insieme ai volontari dell'ambulanza di Bagolino e agli operatori del Soccorso alpino della Valle Sabbia. Purtroppo, nonostante la mobilitazione dei soccorsi, per il 51enne non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorritori Davide Bazzani era già deceduto.