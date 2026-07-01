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Bagolino, Cevo e Monno sono «Borghi custodi del patrimonio musicale»

Si tratta di un nuovo riconoscimento attribuito da Regione Lombardia: con loro Premana (Lecco), Calco (Lecco) e Menconico (Pavia)
Una veduta di Bagolino © www.giornaledibrescia.it
Una veduta di Bagolino © www.giornaledibrescia.it

Nascono in Lombardia i «Borghi custodi del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi». La Regione ha approvato il primo elenco dei Comuni insigniti del nuovo riconoscimento dedicato ai territori dove le tradizioni musicali costituiscono un elemento distintivo dell’identità locale. Sono sei i Comuni inseriti nell’elenco regionale, dei quali ben tre bresciani: Bagolino, Cevo e Monno, Premana (Lecco), Calco (Lecco) e Menconico (Pavia).

«Sono realtà – spiega l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso –, accomunate dalla continuità delle proprie pratiche musicali e dal forte radicamento nella vita del territorio, pur esprimendo tradizioni profondamente diverse tra loro: dalle musiche e dai balli del Carnevale di Bagolino alla tradizione della fisarmonica di Cevo, dal canto polivocale Tìir di Premana ai Firlinfeu della Brianza, fino alla musica del piffero delle Quattro Province a Menconico e ai musici e cantori popolari di Monno».

«Le candidature restano aperte – sottolinea Caruso – e l’elenco sarà aggiornato almeno una volta all’anno, consentendo ad altri territori di entrare a far parte della rete regionale. Parallelamente, effettueremo verifiche periodiche affinché questo marchio continui a distinguere realtà che investono concretamente nella tutela e nella trasmissione del proprio patrimonio culturale».

Destinatari

Il riconoscimento è destinato ai Comuni, alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane con popolazione non superiore a 15.000 abitanti che dimostrino la presenza di pratiche musicali storicamente radicate, documentate e tuttora praticate, caratterizzate dalla partecipazione della popolazione e da attività di ricerca e valorizzazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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