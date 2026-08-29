Bagnolo Mella, l’opera di mons. Guerrini continua a parlare alla comunità

Ci sono libri che raccontano un paese e libri che, a distanza di un secolo, continuano a conservarne l’anima.
È il caso di «Bagnolo Mella - Storia e documenti», l’opera di monsignor Paolo Guerrini che, pubblicata nel 1926, torna oggi al centro della vita culturale della comunità. Cent’anni dopo, quelle pagine diventano il punto di partenza per un viaggio nella memoria di Bagnolo Mella.
La ricorrenza
Nel 2026 il paese celebra il centenario dell’opera di Guerrini, ancora oggi riferimento fondamentale per conoscere la storia locale: quasi 500 pagine, arricchite da tavole, disegni e fotografie, nate da una lunga e appassionata ricerca tra documenti, luoghi e vicende della comunità. Dal 6 settembre al 28 novembre, quindi, un calendario di mostre, incontri, approfondimenti e una visita guidata a Brescia accompagnerà la riscoperta della figura di Guerrini e della storia bagnolese.
Il programma nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bagnolo Mella, la parrocchia della Visitazione di Maria Vergine, ma anche il Comune di Brescia, con la biblioteca Queriniana e alcune associazioni locali: Grs900Bagnolo, Gruppo fotografico Bagnolese e Pro loco Bagnolo Mella.
«Un programma che mette in dialogo memoria, ricerca e comunità - precisa il sindaco Stefano Godizzi -. Perché dopo cento anni il libro di Guerrini non è soltanto una testimonianza del passato: è ancora una chiave per capire Bagnolo Mella, riconoscere le proprie radici e consegnare alla comunità una memoria condivisa su cui costruire il futuro».
La ristampa
Per l’occasione è stata predisposta la ristampa del volume, da tempo irreperibile sul mercato, che sarà disponibile durante le manifestazioni.
«È un libro che ho letto nell’estate del 2018, prima di arrivare a Bagnolo, perché mi sembrava importante conoscere la storia della comunità che mi avrebbe accolto – dice il parroco don Faustino Pari –. Devo dire che mi è stato sicuramente molto utile. Mons. Guerrini è stato uno storico di grande rilievo per tutta la diocesi. Ha scritto moltissime opere dedicate alle chiese, ai personaggi e alle vicende del territorio bresciano».
Ad aprire il percorso sarà la mostra «Scintille e fiammate: scritti e lettere di don Paolo», dal 6 al 20 settembre alla Galleria di Palazzo Bertazzoli. Il momento inaugurale delle celebrazioni sarà sabato 19 settembre alle 20.30 al Teatro Pio XI, con l’incontro «1926-2026. Centenario di Bagnolo Mella di P. Guerrini».
Le celebrazioni termineranno il 28 novembre alle 18.30, con la Messa in suffragio di mons. Guerrini nella Basilica della Visitazione.