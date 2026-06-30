Bagnolo Mella, incidente sulla Ss 45bis: grave un uomo, strada chiusa
Il ferito è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Cinque in totale i veicoli coinvolti
Due dei veicoli coinvolti nello scontro - Vigili del fuoco Brescia
Incidente a Bagnolo Mella, lungo la Ss 45bis. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo un violento scontro che ha coinvolto cinque auto. I Vigili del fuoco l’hanno estratto dal suo veicolo, con il quale si è ribaltato, ed è stato poi trasportato in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso.
Sul posto anche diverse ambulanze: le altre persone coinvolte non sono in pericolo di vita. La strada, in quel tratto, è chiusa in entrambe le direzioni.