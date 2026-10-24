Bagnolo Mella, auto fuori strada sulla 45 bis: grave un ragazzo

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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L'incidente intorno alle 3.15: il giovane è finito contro il muretto di un canale ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. È stato trasportato al Civile in codice rosso

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali