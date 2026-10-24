Bagnolo Mella, auto fuori strada sulla 45 bis: grave un ragazzo
L'incidente intorno alle 3.15: il giovane è finito contro il muretto di un canale ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. È stato trasportato al Civile in codice rosso
L'auto finita fuori strada
È uscito di strada con l'auto, finendo contro il muretto di un canale di scolo. Grave incidente nella notte lungo la Statale 45 bis, nel territorio di Bagnolo Mella: un ragazzo è rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura.
L'allarme è scattato intorno alle 3.15. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Brescia, che ha lavorato per liberare il giovane dalle lamiere. È stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.
Sul luogo posto è intervenuta anche la Polizia stradale, per chiarire la dinamica dell’incidente.