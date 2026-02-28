Bagnolo, il «nuovo» parco pronto a fare il pieno di giochi e di sorrisi

Nuovi giochi al Parcobaleno e una raccolta fondi per rinnovare le attrezzature ludiche nelle scuole. Riqualificare gli spazi pubblici e investire sull’infanzia: è questa la doppia direttrice lungo cui si muove l’Amministrazione comunale di Bagnolo Mella che annuncia l’arrivo di nuovi giochi al Parcobaleno e, parallelamente, l’avvio di una campagna per raccogliere soldi finalizzati al rinnovo delle attrezzature ludiche nelle scuole. Progetti in essere o in divenire che puntano a rafforzare la qualità degli spazi dedicati all’infanzia, dentro e fuori dalle aule.

Intanto a metà della prossima settimana torneranno a riempirsi di risate e colori gli spazi dedicati ai bambini all’interno del Parcobaleno, dove si stanno concludendo i lavori di rinnovo dell’area giochi, un intervento atteso da tempo da famiglie e residenti. Alcune delle strutture presenti, infatti, mostravano evidenti segni di usura: giochi non più funzionanti e attrezzature con quasi trent’anni di vita avevano reso necessario un intervento deciso per restituire sicurezza e qualità a uno degli spazi verdi più frequentati del paese.

Moderno e sicuro

«I lavori – precisa Marco Trementini, assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica – avviati questa settimana per un valore complessivo di 15.000 euro, prevedono l’installazione di nuove attrezzature moderne e sicure: un gioco a molla, un castello multifunzione, un'altalena a due posti e un percorso di equilibrio. Tutte le strutture che siamo andati a posizionare hanno un’altezza di caduta inferiore al metro, caratteristica che consente l’installazione direttamente su terreno a verde, senza necessità di pavimentazioni antitrauma. Una scelta tecnica che unisce sicurezza, sostenibilità e contenimento dei costi».

Le risorse necessarie all'installazione dei nuovi giochi sono state recuperate attraverso una compensazione ambientale, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree verdi cittadine e valorizzare gli spazi pubblici esistenti.

«Investire nei bambini significa investire nella comunità – continua l'assessore Trementini –. Uno dei nostri mandati amministrativi è proprio quello di riqualificare gli spazi pubblici perché significa investire nella socialità e nel benessere della comunità, a partire dai nostri bambini, il nostro bene più prezioso. L’assessore ha inoltre evidenziato come riportare gli spazi pubblici a un buono standard qualitativo rappresenti una sfida complessa, soprattutto in un contesto di risorse economiche limitate.

Per le scuole

Proprio per questo, accanto all’intervento al Parcobaleno, la Giunta Godizzi ha avviato una raccolta fondi destinata al rinnovo delle attrezzature ludiche anche nelle scuole cittadine. «Con la riqualificazione dell’area giochi del Parcobaleno – conclude l'assessore Trementini – si compie così un primo passo verso una città più attenta ai bisogni delle famiglie, dove gli spazi pubblici tornano a essere luoghi di incontro, crescita e condivisione. Ma non ci fermiamo qui: ora vogliamo, con l'aiuto dei cittadini e delle attività economiche del territorio sistemare anche i polmoni verdi delle scuole». Tutte le informazioni per aderire sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Bagnolo Mella.