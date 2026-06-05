Azzano Mella, intervento da 140mila euro per il bosco urbano

Più verde, servizi e spazi per tutti: entra nel vivo il progetto di ampliamento e potenziamento del bosco urbano di Azzano Mella, un intervento strategico da circa 140 mila euro, che punta a rendere quest’area sempre più accogliente, funzionale e fruibile per l’intera comunità. Dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte della giunta Ferrari, sono iniziate nei giorni scorsi le attività preparatorie che daranno avvio ai lavori, resi possibili anche grazie a un significativo contributo della Regione Lombardia.
Le novità
Il progetto, dal valore di oltre centomila euro, prevede una serie di interventi finalizzati a rendere il bosco urbano ancora più moderno e accogliente. Tra le principali novità figurano la realizzazione di una nuova area giochi dedicata ai bambini e la costruzione di un locale adibito ai servizi igienici, a disposizione dei frequentatori del parco.
Saranno inoltre potenziate le dotazioni esistenti con nuove panchine, tavoli per picnic e spazi dedicati alle attività all’aria aperta, offrendo così maggiori opportunità di aggregazione e svago per cittadini e famiglie. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli grazie alla creazione di un percorso didattico-sensoriale pensato per favorire il contatto diretto con la natura. Il percorso ospiterà piante aromatiche, alberi da frutto ed essenze antiche, trasformando l’area in un luogo di scoperta, apprendimento e valorizzazione delle peculiarità del territorio.
L’intervento comprende inoltre il riposizionamento del campo di addestramento dell’associazione Lupi grigi e il completo rifacimento dell’area di sgambamento cani, oggi segnata dal passare del tempo e bisognosa di un importante intervento di riqualificazione.
«Grazie a Invernici»
«Si tratta di un progetto che punta a rendere il bosco urbano ancora più bello, funzionale e inclusivo: uno spazio pensato per famiglie, bambini, anziani e amici a quattro zampe, capace di rispondere alle esigenze di tutte le generazioni – precisa il sindaco Matteo Ferrari –. Un ulteriore passo concreto verso la valorizzazione delle aree verdi e il miglioramento della qualità della vita della comunità, attraverso investimenti che guardano al futuro, alla sostenibilità e al benessere dei cittadini. Un intervento importante, reso possibile anche grazie a un significativo contributo della Regione Lombardia, di 100 mila euro, ottenuti grazie all’impegno del consigliere regionale Diego Invernici, che ringraziamo per il concreto sostegno al nostro territorio».