Azzano Mella, intervento da 140mila euro per il bosco urbano

Più verde, servizi e spazi per tutti: entra nel vivo il progetto di ampliamento e potenziamento del bosco urbano di Azzano Mella, un intervento strategico da circa 140 mila euro, che punta a rendere quest’area sempre più accogliente, funzionale e fruibile per l’intera comunità . Dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte della giunta Ferrari, sono iniziate nei giorni scorsi le attività preparatorie che daranno avvio ai lavori, resi possibili anche grazie a un significativo contributo della Regione Lombardia.

Il progetto, dal valore di oltre centomila euro, prevede una serie di interventi finalizzati a rendere il bosco urbano ancora più moderno e accogliente. Tra le principali novità figurano la realizzazione di una nuova area giochi dedicata ai bambini e la costruzione di un locale adibito ai servizi igienici, a disposizione dei frequentatori del parco.

Saranno inoltre potenziate le dotazioni esistenti con nuove panchine, tavoli per picnic e spazi dedicati alle attività all’aria aperta, offrendo così maggiori opportunità di aggregazione e svago per cittadini e famiglie. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli grazie alla creazione di un percorso didattico-sensoriale pensato per favorire il contatto diretto con la natura. Il percorso ospiterà piante aromatiche, alberi da frutto ed essenze antiche, trasformando l’area in un luogo di scoperta, apprendimento e valorizzazione delle peculiarità del territorio.

L’intervento comprende inoltre il riposizionamento del campo di addestramento dell’associazione Lupi grigi e il completo rifacimento dell’area di sgambamento cani, oggi segnata dal passare del tempo e bisognosa di un importante intervento di riqualificazione.

«Grazie a Invernici»

«Si tratta di un progetto che punta a rendere il bosco urbano ancora più bello, funzionale e inclusivo: uno spazio pensato per famiglie, bambini, anziani e amici a quattro zampe, capace di rispondere alle esigenze di tutte le generazioni – precisa il sindaco Matteo Ferrari –. Un ulteriore passo concreto verso la valorizzazione delle aree verdi e il miglioramento della qualità della vita della comunità, attraverso investimenti che guardano al futuro, alla sostenibilità e al benessere dei cittadini. Un intervento importante, reso possibile anche grazie a un significativo contributo della Regione Lombardia, di 100 mila euro, ottenuti grazie all’impegno del consigliere regionale Diego Invernici, che ringraziamo per il concreto sostegno al nostro territorio».