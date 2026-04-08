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Azzano Mella, 200mila euro per la sicurezza della scuola Paolo VI

Alessandra Portesani
I fondi europei permetteranno l'adeguamento antincendio dell'istituto secondario, migliorando le vie di fuga e i sistemi di allarme
La scuola secondaria di primo grado Paolo VI © www.giornaledibrescia.it
La scuola secondaria di primo grado Paolo VI © www.giornaledibrescia.it
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Un investimento concreto sulla sicurezza dei più giovani e sul futuro della comunità: Azzano Mella ha ottenuto 200.000 euro dai fondi Pnrr per mettere in sicurezza la scuola secondaria di primo grado Paolo VI. Un intervento atteso e strategico, che consentirà di adeguare l’edificio alle più recenti normative antincendio, garantendo ambienti più protetti per studenti, docenti e personale.

Il finanziamento, ottenuto dal Comune di Azzano Mella e condiviso con Capriano del Colle e Mairano, amministrazioni comunali comproprietarie dell’immobile, rappresenta «un risultato significativo per le nostre comunità che premia la capacità di intercettare fondi sovracomunali destinati alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico», ha spiegato il sindaco Matteo Ferrari. L’intervento prevede una revisione complessiva del sistema di sicurezza antincendio, sviluppata secondo il nuovo Codice di Prevenzione Incendi. I lavori riguarderanno in particolare il miglioramento delle vie di evacuazione, la compartimentazione degli ambienti a maggior rischio – come archivio e locali tecnici –, il potenziamento dei sistemi di rilevazione e allarme e l’adeguamento generale degli impianti e delle dotazioni di sicurezza.

I tempi

«L’avvio dei lavori è previsto nei prossimi mesi, nel rispetto delle tempistiche fissate dal Pnrr – precisa Ferrari –. Come Amministrazione ci siamo impegnati nella pianificazione degli interventi per ridurre al minimo l’impatto sulle attività didattiche, garantendo la continuità del servizio scolastico attraverso una programmazione attenta e condivisa». L’obiettivo è garantire la piena conformità alle disposizioni vigenti e un sensibile incremento dei livelli di sicurezza per tutti. «La scuola Paolo VI – sottolinea il sindaco di Azzano Mella – rappresenta un punto di riferimento per il territorio ed è soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco, trattandosi di una struttura con una presenza significativa di persone.

Proprio per questo, l’investimento assume un valore strategico, intervenendo su un edificio frequentato quotidianamente da centinaia di utenti». Un intervento tanto atteso quanto indispensabile. «Siamo orgogliosi di questo risultato – conclude il primo cittadino – perché la sicurezza dei nostri ragazzi e di chi lavora nelle scuole rappresenta una priorità assoluta. Essere riusciti a intercettare queste risorse significa anche non gravare sulle casse comunali, liberando risorse per altri interventi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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