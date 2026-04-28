Lupi e orsi nel Bresciano: come gestire la convivenza? Di’ la tua

La presenza di lupi e orsi in provincia di Brescia è ormai un dato di fatto, certificato non solo dai molteplici e recenti avvistamenti in diverse zone, sia montane che di pianura, ma anche dal report 2025 stilato dalla Polizia provinciale.
Se da un lato il loro ritorno testimonia la buona salute degli ecosistemi montani, dall'altro solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza pubblica e sulla tenuta delle attività economiche d’alta quota. Tra predazioni di bestiame e scorrazzate centri abitati, il dibattito è aperto: è necessario un piano di contenimento deciso o bisogna invece rivedere il rapporto con la natura selvaggia?
La gestione di questa convivenza richiede che si trovi un equilibrio tra la protezione degli animali e la tutela del territorio. E non è sempre facile.
Non sono mancate le polemiche, spesso aspre, negli ultimi mesi sulle operazioni di contenimento, soprattutto di orsi, ma anche di cinghiali. Cosa ne pensi?