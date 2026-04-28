Lupi e orsi nel Bresciano: come gestire la convivenza? Di’ la tua

Se da un lato il loro ritorno testimonia la buona salute degli ecosistemi montani, dall'altro solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza pubblica e sulla tenuta delle attività economiche d’alta quota. Tra predazioni di bestiame e scorrazzate centri abitati, il dibattito è aperto: è necessario un piano di contenimento deciso o bisogna invece rivedere il rapporto con la natura selvaggia?

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La gestione di questa convivenza richiede che si trovi un equilibrio tra la protezione degli animali e la tutela del territorio. E non è sempre facile.

Non sono mancate le polemiche, spesso aspre, negli ultimi mesi sulle operazioni di contenimento, soprattutto di orsi, ma anche di cinghiali. Cosa ne pensi?