Avis Calvisano, s’avvicina il sogno della nuova sede: ora la festa

L’Avis Calvisano è (quasi) pronta a traslocare. «Pur enormemente grati alla signora Maria Filippini che con magnanimità ha donato nel 1990 l’attuale sede di via Garibaldi, è ora di strutturarci al meglio per il futuro», annuncia il presidente Marco Boldini. Così spiega l’acquisto di un immobile in via Miglioli, in cui trasferire l’attività. Un grande progetto, questo, per un grande evento: nel 2027 si celebra il 60° anniversario di fondazione dell’associazione, ufficialmente costituita il 30 luglio 1967.
Cosa si farà
Il fabbricato in questione - posto accanto al supermercato In’s - è già oggetto d’interventi in queste settimane, per poter diventare la «base» idonea per i 350 soci donatori, capaci di registrare nel 2025 il record di 548 sacche. «E volendo tessere un legame indissolubile col passato, intitoleremo l’edificio ad Enrico Trentini, il primo “pres” della nostra sezione», anticipa Boldini.
Planimetria alla mano, all’interno dell’immobile troveranno spazio la sala del Consiglio, la segreteria, un archivio, un ampio magazzino, nonché una stanza dedicata alle visite mediche dotata di un elettrocardiogramma a servizio di tutti gli avisini della Bassa bresciana orientale.
E se l’esborso sul piano economico non è di poco conto, tanto le risorse proprie della sezione quanto il supporto di varie aziende della zona permettono al sogno di prendere forma.
Come aiutare
Certo, chi lo desiderasse, ha comunque l’opportunità di contribuire alla causa o tramite un bonifico bancario (gli estremi nell’apposita sezione del sito web) o, meglio, partecipando alla 44ª Festa del donatore, in programma dal 24 luglio al 2 agosto nel parcheggio del campo da rugby di via San Michele, tra prelibatezze gastronomiche e momenti di aggregazione (apertura stand dalle 19.30).
Nella serata di apertura saranno premiati gli alunni che hanno creato elaborati artistici al concorso «Back to school» organizzato da Avis provinciale e Università Cattolica. Martedì 28 saranno presentate alla comunità le squadre di calcio del paese Avis Calvisano, Azzurra Calvina e We are Calvisano. Domenica 26 luglio alle 10.30 sarà celebrata la messa negli spazi della festa, il 27 ci sarà la gara di briscola a coppie e il 29 la tombolata. E poi tanta musica con la dj Paola Peroni (24 luglio), il concerto della band amarcord «Direzione opposta» (30 luglio), prima della chiusura di domenica 2 agosto affidata a dj Maurizio.