Autostrada Valtrompia, a Concesio nuove modifiche alla viabilità

Scattano da giovedì 26 marzo ulteriori modifiche alla circolazione lungo la Sp19 nel territorio di Concesio. La Provincia ha disposto una deviazione provvisoria del traffico per consentire l’avanzamento dei lavori legati al raccordo autostradale della Valtrompia.

L’intervento riguarda in particolare via Stella, dove sarà attivato uno spostamento della circolazione sulla nuova sede stradale a partire dalle 20, compatibilmente con le condizioni meteo. La modifica si inserisce nel più ampio cantiere per il collegamento con l’autostrada A4.

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Nel dettaglio la deviazione interesserà anche la zona di San Vigilio: dopo la rotatoria che conduce in via Zammarchi, il tracciato subirà una leggera curvatura verso destra. Il tratto coinvolto è compreso tra il ponte sul fiume Mella e la stessa rotatoria.

Possibili rallentamenti

«La variazione della viabilità è necessaria per permettere la prosecuzione delle opere, tra cui la realizzazione della galleria artificiale – spiega il sindaco Agostino Damiolini –. Sono previsti possibili rallentamenti, anche in considerazione del limite di velocità fissato a 30 chilometri orari lungo il tratto interessato. Attenzione anche alla sicurezza dei pedoni: a seguito della rimozione delle precedenti strisce pedonali per esigenze di cantiere, verrà realizzato un nuovo attraversamento poco oltre la rotatoria, in direzione Gussago, dotato di segnaletica luminosa».

La Provincia segnala che tutta la segnaletica temporanea è già stata predisposta lungo le principali direttrici di accesso al paese, invitando automobilisti e cittadini a prestare attenzione alle indicazioni e a programmare per tempo gli spostamenti.