A4 Brescia Padova, Vivaldini e Parolini: «Serve la quarta corsia»

La quarta corsia dell’A4 Brescia-Padova e il potenziamento della bretella di Brescia Est devono entrare tra le priorità del futuro concessionario. È la richiesta avanzata dall’eurodeputata di Fratelli d’Italia Mariateresa Vivaldini e da Mauro Parolini, già assessore regionale e provinciale. Mentre sullo sfondo resta aperta la partita per la gestione dell’autostrada. Ci sono infatti ancora dei nodi da sciogliere: la concessione attuale scade il 31 dicembre, ma il ministero delle Infrastrutture valuta sia l’affidamento diretto alla società pubblica Concessioni Autostradali Venete (Cav), sia una gara.
Il protocollo firmato da Ministero, Lombardia e Veneto avvia il percorso per verificare la possibilità della gestione «in house», senza però assegnare la concessione. Alla Camera, venerdì 13, il sottosegretario Antonio Iannone ha confermato che il Ministero sta percorrendo entrambe le strade: è già stata trasmessa all'Anac una bozza del bando di gara, con procedura ristretta, ma l'affidamento diretto a Cav resta un’opzione concreta. Entro il 30 novembre è attesa la definizione degli schemi-tipo di bando e convenzione da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Se il nuovo concessionario non subentrerà entro la scadenza del 31 dicembre, si valuta una prosecuzione tecnica dell'attuale gestione per un massimo di 24 mesi. La scelta definitiva dipenderà dalla verifica dei requisiti giuridici e della compatibilità con le norme nazionali ed europee.
Per Vivaldini e Parolini, questa scadenza è soprattutto un’occasione da utilizzare per ottenere investimenti attesi dal territorio. Il traffico, osservano, è sempre più intenso: guardando l’A4 dal cavalcavia di Desenzano si vede «un flusso ininterrotto di veicoli», con due corsie spesso occupate dai Tir. Le code ricorrenti finiscono per riversarsi sulle strade esterne, congestionando anche la viabilità ordinaria. Da qui la richiesta della quarta corsia, già realizzata nel tratto fra Bergamo e Milano.
L’altro intervento indicato come urgente riguarda anche la bretella di Brescia Est, di cui si chiede «il raddoppio, se non addirittura il triplicamento». Le opere, sostengono i firmatari, dovrebbero essere previste nel piano economico-finanziario del futuro gestore, indipendentemente dalla formula scelta per la concessione.
Politica
Ma la richiesta è anche politica. Se si arriverà all’affidamento diretto, secondo Vivaldini e Parolini non basterà trasferire la Brescia-Padova alla società che già gestisce la tratta Padova-Mestre. Cav è oggi partecipata in parti uguali da Regione Veneto e Autostrade dello Stato. Occorrerà assicurare un peso effettivo alla Lombardia e alle istituzioni bresciane nella governance e nelle scelte sugli investimenti. Ricordano che 45 chilometri dell’autostrada attraversano il territorio lombardo e che opere compensative, cantieri e collegamenti incidono direttamente sui Comuni interessati.
«Le opere da eseguire, le modalità di esecuzione dei lavori, le opere compensative e di miglioramento dei collegamenti non sono scelte neutre», si legge nella presa di posizione. Per questo Regione Lombardia dovrebbe assumere un ruolo decisivo e la Provincia di Brescia partecipare attivamente al percorso, rappresentando i Comuni. La questione, concludono, non riguarda soltanto chi riscuoterà i pedaggi, ma «la capacità del nostro territorio di incidere sulle scelte che ne condizionano lo sviluppo».