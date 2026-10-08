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Auto e truffe online: compreresti una macchina usata a distanza?

Acquistare un’automobile affidandosi alle piattaforme su internet è sempre più diffuso, ma aumenta il rischio di incappare in annunci falsi: qui puoi dire la tua
Il cruscotto di un'automobile
Il cruscotto di un'automobile

Comprare un’auto usata senza vederla di persona è sempre più semplice, grazie alle piattaforme online, ma aumenta anche il rischio di incappare in annunci falsi e truffe. Di fronte a una macchina proposta a distanza, senza poterla vedere e provare prima dell’acquisto, quale sarebbe la tua scelta?

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