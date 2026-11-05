Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Si ribaltano con l’auto nella roggia, paura per due ragazze a Dello

L’incidente poco dopo le 21 in via Roma: le due giovani non hanno riportato ferite gravi
Alessandra Portesani
L'auto ribaltata nel canale - © www.giornaledibrescia.it
L'auto ribaltata nel canale - © www.giornaledibrescia.it

Perde il controllo dell’auto, che finisce ribaltata nella roggia a lato della carreggiata: miracolate due giovani. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 in via Roma, a Dello. Per cause ancora in fase di accertamento, la ragazza alla guida del veicolo, una Fiat 500, ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada, finendo nella roggia adiacente alla carreggiata e ribaltandosi. Le giovani non hanno però riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Orzinuovi, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitacolo, e la Polizia Stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
auto ribaltataDello
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...