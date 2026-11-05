Si ribaltano con l’auto nella roggia, paura per due ragazze a Dello

Perde il controllo dell’auto, che finisce ribaltata nella roggia a lato della carreggiata: miracolate due giovani. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 in via Roma, a Dello. Per cause ancora in fase di accertamento, la ragazza alla guida del veicolo, una Fiat 500, ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada, finendo nella roggia adiacente alla carreggiata e ribaltandosi. Le giovani non hanno però riportato ferite gravi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Orzinuovi, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitacolo, e la Polizia Stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.