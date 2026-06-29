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Incidente a Calvisano, muore dopo due giorni un 63enne di Genova

Nello scontro, avvenuto sabato, erano rimaste coinvolte sette persone: la vittima è Roberto Gentile, volontario della Croce Rossa di Genova
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I veicoli coinvolti e la vittima, Roberto Gentile
I veicoli coinvolti e la vittima, Roberto Gentile

Si è aggravato il bilancio dell’incidente avvenuto sabato a Calvisano. A causa della gravità delle ferite è morto nella notte Roberto Gentile, 63 anni, storico volontario della Croce Rossa di Genova.

La dinamica

Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Brescia e via De Gasperi: una Dacia Duster si è scontrata con una Fiat Panda che stava immettendosi da via De Gasperi, provocando il ribaltamento della utilitaria in un campo.

Gentile ha riportato ferite gravissime ed è deceduto; altre sei persone sono rimaste ferite. Il 63enne era a Brescia con altri volontari genovesi per le celebrazioni a Solferino in memoria di Henry Dunant.

La Croce Rossa di Genova lo ha ricordato per 42 anni di servizio come «esempio di dedizione e generosità», esprimendo cordoglio ai familiari e vicinanza agli altri feriti, ricoverati in due ospedali.

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