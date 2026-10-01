Auto prende fuoco in A4, fiamme spente con la schiuma «green»

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4, tra gli svincoli di Ponte Oglio e Grumello-Telgate, poco dopo Palazzolo, per spegnere l'incendio che oggi pomeriggio ha distrutto un'automobile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
È successo verso le 15.40. Stando alle informazioni il conducente del Range Rover che viaggiava in direzione Milano, nel vedere il fumo salire dal vano motore, ha fermato l'auto in una piazzola di sosta e si è allontanato per mettersi in sicurezza. In pochi minuti l'auto è stata avvolta dalla fiamme.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Chiari. Per spegnere il rogo gli operatori hanno utilizzato una schiuma a media espansione: una sostanza al 95% biodegradabile (e quindi a bassissimo impatto ambientale) che agisce rapidamente, isolando il combustibile dell'ossigeno per soffocare le fiamme e raffreddandolo. Nonostante il rapido intervento, l'auto è stata pesantemente danneggiata.
I Vigili del fuoco hanno proceduto agli accertamenti sull'episodio, che sarebbe di natura accidentale. Il personale di Autostrade giunto sul posto si è occupato della viabilità, rallentata in direzione Milano.