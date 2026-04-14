Saliresti su un’auto a guida autonoma? Di’ la tua

La risposta europea al dominio cinese e statunitense sulle auto a guida autonoma ha una matrice bresciana. Nei giorni scorsi, infatti, è stato presentato ufficialmente Niulinx, spin-off del Politecnico di Milano creato dal bresciano Sergio Savaresi, direttore del dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria dell’ateneo meneghino.

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La società si è assicurata un round di finanziamenti da 38 milioni di euro, con A2A e Cdp Venture Capital come principali investitori. Si tratta del più grande investimento effettuato in Italia in questo settore.

Non è la prima volta che progetti che coinvolgono le auto a guida autonoma si concretizzano sul nostro territorio: lo scorso luglio, al Parco delle terme di Darfo, era stata presentata la Fiat 500 elettrica «elaborata» sempre dall’Artificial intelligence driving autonomus del Politecnico di Milano. L’obiettivo, in quel caso, era agevolare la mobilità delle persone più fragili.

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La domanda che vi rivolgiamo oggi è la seguente: salireste mai su un veicolo a guida autonoma, dunque senza un essere umano al volante, ma completamente governato dalla tecnologia? Dite la vostra qui sotto.