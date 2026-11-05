Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValsabbia

Ubriaco alla guida dello scuolabus, fermato prima di caricare i bambini

L’autista è stato fermato dalla Polizia locale della Valle Sabbia prima di iniziare il servizio: aveva un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite
Erik Fanetti
Alcuni scuolabus, immagine simbolica - © www.giornaledibrescia.it
Alcuni scuolabus, immagine simbolica - © www.giornaledibrescia.it

È stata la prontezza degli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia a scongiurare una situazione che avrebbe potuto mettere seriamente a rischio l'incolumità di numerosi bambini. È accaduto ieri, mercoledì, intorno a mezzogiorno, in un comune della Valle Sabbia, dove una pattuglia ha intercettato uno scuolabus che si stava dirigendo verso la scuola per prelevare i fanciulli.

A insospettire gli agenti è stato il comportamento anomalo dell’uomo alla guida, tanto da indurli a fermare immediatamente il mezzo e a sottoporre il conducente alla prova dell’etilometro. Il controllo ha confermato i sospetti, facendo emergere un tasso alcolemico quasi tre volte il limite consentito.

La Polizia locale di Valle Sabbia
La Polizia locale di Valle Sabbia

Patente ritirata

Per l’autista è scattato quindi il ritiro della patente, mentre lo scuolabus è stato affidato al datore di lavoro, intervenuto sul posto. La ditta si è subito attivata per garantire la corsa con un altro conducente, evitando così ripercussioni sul servizio. Resta però la gravità di quanto accaduto, soprattutto considerando che di lì a poco su quello stesso mezzo sarebbero dovuti salire dei bambini, la cui sicurezza sarebbe stata affidata a una persona che, in quelle condizioni, non avrebbe dovuto trovarsi alla guida.

È proprio questo l'aspetto più preoccupante della vicenda, perché mettersi al volante in stato di ebbrezza significa mettere in pericolo non soltanto la propria incolumità, ma anche quella degli altri, tanto più quando si ha la responsabilità di trasportare dei bambini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
ebbrezza al volantescuolabus
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...