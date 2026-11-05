Ubriaco alla guida dello scuolabus, fermato prima di caricare i bambini

È stata la prontezza degli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia a scongiurare una situazione che avrebbe potuto mettere seriamente a rischio l'incolumità di numerosi bambini. È accaduto ieri, mercoledì, intorno a mezzogiorno, in un comune della Valle Sabbia, dove una pattuglia ha intercettato uno scuolabus che si stava dirigendo verso la scuola per prelevare i fanciulli.
A insospettire gli agenti è stato il comportamento anomalo dell’uomo alla guida, tanto da indurli a fermare immediatamente il mezzo e a sottoporre il conducente alla prova dell’etilometro. Il controllo ha confermato i sospetti, facendo emergere un tasso alcolemico quasi tre volte il limite consentito.
Patente ritirata
Per l’autista è scattato quindi il ritiro della patente, mentre lo scuolabus è stato affidato al datore di lavoro, intervenuto sul posto. La ditta si è subito attivata per garantire la corsa con un altro conducente, evitando così ripercussioni sul servizio. Resta però la gravità di quanto accaduto, soprattutto considerando che di lì a poco su quello stesso mezzo sarebbero dovuti salire dei bambini, la cui sicurezza sarebbe stata affidata a una persona che, in quelle condizioni, non avrebbe dovuto trovarsi alla guida.
È proprio questo l'aspetto più preoccupante della vicenda, perché mettersi al volante in stato di ebbrezza significa mettere in pericolo non soltanto la propria incolumità, ma anche quella degli altri, tanto più quando si ha la responsabilità di trasportare dei bambini.